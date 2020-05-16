Эпидемиолог Пестерев рассказал о правилах поведения во время путешествии на фоне пандемии

«Для всех, кто решил отправиться в путешествие либо совершить дальнюю поездку, нормы поведения остаются без изменений. Использовать перчатки и маски, соблюдать меры предосторожности, которые постоянно описываются на официальном уровне. Во время пребывания в салоне транспортного средства, заведениях общепита либо иных общественных местах и жилых помещениях нужно сохранять дистанцию с другими людьми. До отправки в поездку необходимо пройти проверку на коронавирус, чтобы исключить риск ухудшения самочувствия в путешествии», — сообщил эксперт.





На сегодня нельзя точно сказать, станет ли повышаться число зараженных COVID-19 из-за отмены ограничений на совершение дальних поездок, включая туристические. Сама ситуация может рассматриваться как экспериментальная. После снятия части карантинных мер можно оценить положение с точки зрения количества заболевших и прироста зараженных людей. Важно тщательно оценивать обстановку, исходя из фактических данных, а также из расчета по конкретным временным отрезкам. Не исключается, что эпидемиологическая ситуация станет значительно лучше, нивелируя уровень угрозы.