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«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной коронавируса

Александр Васильев сообщил журналистам, что боится возвращаться на работу после того, как с Надеждой Бабкиной победил коронавирус. Съёмки новых эпизодов «Модного приговора» начались 16 мая.
«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной коронавируса

Певица вернулась из больницы после борьбы с COVID-19 2 недели назад и сейчас чувствует себя нормально. Многих поклонников это удивляет, поскольку в таком возрасте пережить коронавирус за короткое время очень сложно. Скоро зрители увидят новые выпуски популярной передачи о моде, а также ее ведущих – Васильева и Бабкину, которые переболели китайским заболеванием. Искусствовед пробыл в клинике всего 10 дней и уже успел восстановить силы после болезни, поэтому фанаты больше переживают за здоровье исполнительницы, поскольку она месяц провела в медучреждении.

Васильев заметил, что в последнее время артистка потеряла несколько десятков килограммов и сейчас выглядит довольной стройной. Бабкина рассказала коллеге по съёмочной площадке, что при болезни у нее было поражено 80% легких. Эта информация шокировала телеведущего, так как данный показатель у него достиг лишь 20%.

Историк моды боится идти на работу, так как переживает из-за вероятности второй волны эпидемии. Пока что неизвестно, что происходит с иммунитетом выздоровевших от коронавируса пациентов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:43

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