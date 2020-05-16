«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной коронавируса





Певица вернулась из больницы после борьбы с COVID-19 2 недели назад и сейчас чувствует себя нормально. Многих поклонников это удивляет, поскольку в таком возрасте пережить коронавирус за короткое время очень сложно. Скоро зрители увидят новые выпуски популярной передачи о моде, а также ее ведущих – Васильева и Бабкину, которые переболели китайским заболеванием. Искусствовед пробыл в клинике всего 10 дней и уже успел восстановить силы после болезни, поэтому фанаты больше переживают за здоровье исполнительницы, поскольку она месяц провела в медучреждении.Васильев заметил, что в последнее время артистка потеряла несколько десятков килограммов и сейчас выглядит довольной стройной. Бабкина рассказала коллеге по съёмочной площадке, что при болезни у нее было поражено 80% легких. Эта информация шокировала телеведущего, так как данный показатель у него достиг лишь 20%.Историк моды боится идти на работу, так как переживает из-за вероятности второй волны эпидемии. Пока что неизвестно, что происходит с иммунитетом выздоровевших от коронавируса пациентов.