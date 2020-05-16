Составлен ТОП-3 практичных универсалов на рынке РФ
Эксперты составили ТОП-3 наиболее практичных универсалов, которые можно найти на рынке РФ. Множество водителей рассматривают транспортное средство в соответствующем кузове как одно из самых практичных разновидностей кузовной конструкции.
Для составления списка оценивались модели иностранных брендов, которые могут быть куплены на отечественном рынке. Открывает рейтинг, расположенный на третьей строчке Ceed SW, выпускаемый южнокорейским брендом Kia. Речь идёт о поставке с южнокорейской площадки марки, оснащаемой двигателем объёмом 1,4 л производительностью в 100 «лошадей». В качестве альтернативы для этого транспорта предусмотрено использование силовых агрегатов объёмом 1,6 и 1,4 литра. Первый генерирует 128 «лошадок» мощности, а второй - 140 «лошадей» за счет использования турбонаддува. В конструкции Ceed SW применяется 3 вида трансмиссии на выбор покупателя. Помимо автоматической КПП, предусмотрены версии с «механикой» и «роботом».
На второй строчке находится модель i30 Wagon от южнокорейского бренда Hyundai. Модель на автомобильном рынке России распространяется с безнаддувным двигателем объёмом 1,6 л. Он генерирует 130 «лошадей» мощности. В паре с ДВС используется 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Первую строчку занимает Octavia Combi от чешской марки Skoda. Модель укомплектована бензиновым двигателем объёмом 1,4-2 литра. В начальной модификации используется версия на 1,6 литра, способная генерировать производительность в 110 «лошадей». Помимо этого есть сборки с мощностью на 150, 180 и 230 «лошадок». В качестве трансмиссии используется механическая «коробка», АКПП и «робот».
Для составления списка оценивались модели иностранных брендов, которые могут быть куплены на отечественном рынке. Открывает рейтинг, расположенный на третьей строчке Ceed SW, выпускаемый южнокорейским брендом Kia. Речь идёт о поставке с южнокорейской площадки марки, оснащаемой двигателем объёмом 1,4 л производительностью в 100 «лошадей». В качестве альтернативы для этого транспорта предусмотрено использование силовых агрегатов объёмом 1,6 и 1,4 литра. Первый генерирует 128 «лошадок» мощности, а второй - 140 «лошадей» за счет использования турбонаддува. В конструкции Ceed SW применяется 3 вида трансмиссии на выбор покупателя. Помимо автоматической КПП, предусмотрены версии с «механикой» и «роботом».
На второй строчке находится модель i30 Wagon от южнокорейского бренда Hyundai. Модель на автомобильном рынке России распространяется с безнаддувным двигателем объёмом 1,6 л. Он генерирует 130 «лошадей» мощности. В паре с ДВС используется 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Первую строчку занимает Octavia Combi от чешской марки Skoda. Модель укомплектована бензиновым двигателем объёмом 1,4-2 литра. В начальной модификации используется версия на 1,6 литра, способная генерировать производительность в 110 «лошадей». Помимо этого есть сборки с мощностью на 150, 180 и 230 «лошадок». В качестве трансмиссии используется механическая «коробка», АКПП и «робот».
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:34