АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Медики назвали малоизвестные факты о крови

Медики назвали малоизвестные факты о крови помимо обеспечения транспортировки кислорода и питательных веществ. Эта жидкая ткань организма может защитить его от патогенов, а также регулировать температуру тела.

Кровь может сворачиваться, и тогда она переходит в твердую форму. Это происходит в результате порезов и других повреждений, что помогает закрыть рану и предотвратить ее потерю. Сетка разрушается, когда рана заживает. Объем крови в организме человека может меняться в течении суток, а наибольшее количество наблюдается до обеда.

Несмотря на то, что женщины имеют до 5 литров данной жидкости, ее литраж увеличивается до 50% во время беременности. При потере кровь восполняется с большей скоростью. В частности, на образование 470 мл крови мужчине понадобиться 12 недель, а женщине – 16 недель. Ее можно разделить на компоненты, которые имеют определенные сроки годности, например, тромбоциты можно хранить несколько дней, а плазму – год в замороженном виде.

В древности кровопускание считалось целебным, а чаще всего в этих целях использовались пиявки. Из-за наличия гемоглобина кровь человека красного цвета, а у некоторых ящериц она зелена. При этом многие жуки имеют желтую кровь, арахисовые черви – пурпурную.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Черемухины холода»: Приметы и поверья, связанные с…
Эпидемиолог Пестерев рассказал о правилах поведения во время путешествии на фоне…
«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной…
Составлен ТОП-3 практичных универсалов на рынке…
Актриса Мария Горбань призналась, что все в ее семье переболели…
Медики назвали малоизвестные факты о…
Лидер The Pretty Things Фил Мэй умер в возрасте 75 лет после падения с…
Названы 5 самых «мужских»…
«Плевать им на собак»: Эдгард Запашный пожаловался на травлю…
В КЧР лечащие больных с COVID-19 врачи получат участки…
"Танцуем вместе!": Ксения Алферова решила "похулиганить" на…
В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские…
Иосиф Пригожин: «На самом деле, я живу около холодильника, мне все время хочется…
Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии…
Участник «Дом-2» Андрей Черкасов рассказал, как новорожденный сын "строит всю…
Врачи нашли способ победы над детской…
МВД России закупило иностранные компьютеры вместо «Эльбрусов» и…
«Мы даем друг другу пространство»: Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» съехала от мужа с…
Смартфон Honor X10 продемонстрировали на живых…
«Все лицо разбито»: Дочь Лики Стар попала в аварию во время поездки на…
Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на…
Ученые составили перечень наиболее смертельных для человека…
Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в…
В Москве экологи нашли и ликвидировали борщевик…
Китайский смартфон Armor 7E с высокой защитой проверили с помощью сухого…
«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину…
В Белом море начались испытания крейсера «Князь…
Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию…
Просмотреть все новости