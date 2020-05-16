Медики назвали малоизвестные факты о крови





Кровь может сворачиваться, и тогда она переходит в твердую форму. Это происходит в результате порезов и других повреждений, что помогает закрыть рану и предотвратить ее потерю. Сетка разрушается, когда рана заживает. Объем крови в организме человека может меняться в течении суток, а наибольшее количество наблюдается до обеда.Несмотря на то, что женщины имеют до 5 литров данной жидкости, ее литраж увеличивается до 50% во время беременности. При потере кровь восполняется с большей скоростью. В частности, на образование 470 мл крови мужчине понадобиться 12 недель, а женщине – 16 недель. Ее можно разделить на компоненты, которые имеют определенные сроки годности, например, тромбоциты можно хранить несколько дней, а плазму – год в замороженном виде.В древности кровопускание считалось целебным, а чаще всего в этих целях использовались пиявки. Из-за наличия гемоглобина кровь человека красного цвета, а у некоторых ящериц она зелена. При этом многие жуки имеют желтую кровь, арахисовые черви – пурпурную.