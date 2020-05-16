Актриса Мария Горбань призналась, что все в ее семье переболели COVID-19

По словам актрисы, она заболела около трех недель назад: повысилась температура, появился кашель и сильная ломота в теле. Горбань не медлила и помчалась делать КТ, выявившую у нее поражение легких на 8%. Звезда лечилась, следуя назначениям врача, и сейчас ощущает себя полноценным человеком, хотя запах еще не полностью чувствует.Знаменитость решила опубликовать пост, чтобы предупредить сограждан, как опасен и непредсказуем коронавирус, и заразиться им можно в любом месте. Горбань относит себя к не особо паникующим людям, но она вместе с родными провела почти два месяца в самоизоляции и не понимает, где могла «подцепить» инфекцию. Главное, подчеркнула актриса, что все молодое поколение семьи здорово, чего она желает своим поклонникам.