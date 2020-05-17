Названы 3 важных вещи, которые должен знать владелец турбированного авто





В условиях эксплуатации соответствующих авто нужно помнить несколько тонкостей. К примеру, температурный режим для использования турбированных силовых агрегатов должен контролироваться с особенной тщательностью. Зимой авто необходимо прогревать до рабочей температуры, а в жаркий сезон внимательно следить за показателями датчиков. При попадании стрелки в «красную зону» нужно сразу принимать меры по исправлению ситуации. В противном случае имеется риск поломки, которая повлечет за собой дорогостоящий ремонт.Двигатели с турбонаддувом весьма чувствительны к использованию масла. Собственнику авто с таким силовым агрегатом важно уметь подбирать качественную техническую жидкость, а также избегать использования контрафактной продукции. В случае несоблюдения данной рекомендации водитель может столкнуться с серьезными проблемами в работе силовой установки. Двигатели с турбиной должны получать подходящее для них топливо. Во избежание проблем необходимо использовать рекомендуемый производителем расходный ресурс и заправляться на проверенных АЗС. Последние должны иметь сертификаты на реализуемое топливо. Небрежное отношение к данному вопросу может привести к поломке двигателя.