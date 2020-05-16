Лидер The Pretty Things Фил Мэй умер в возрасте 75 лет после падения с велосипеда





Официальные представители группы The Pretty Things рассказали изданию Express, что незадолго до ухода из жизни Фил Мэй катался на велосипеде. В какой-то момент он не справился с управлением и упал, что привело к травме ноги. Возникла необходимость в срочном медицинском вмешательстве, но оно в итоге привело к осложнениям. Музыкант скончался в больнице Queen Elizabeth 15 мая после ухудшения состояния.Группа The Pretty Things была основана в 1963 году, а спустя два года коллектив выпустил дебютный альбом.