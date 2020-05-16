Названы 5 самых «мужских» внедорожников





На авторынке РФ продукт американского бренда обойдётся покупателю в 3,45-10,21 млн рублей. Специалисты особенно подчеркивают брутальность модификации Trackhawk Auto. В соответствующей комплектации модель использует двигатель объёмом 6,2 л производительностью в 457 «лошадей». Сама модель отличается высокой динамичностью. Разгон до «сотни» занимает у внедорожника всего 3,7 секунды.Второе место эксперты отдали Chevrolet Tahoe, в салоне которого могут разместиться 8 человек. Объём багажника транспортного средства составляет 2,68 тысячи литров. Модель выделяется высоким показателем комфортабельности, высокой степенью универсальности, а также просторным салоном. Под капотом Tahoe расположен двигатель с архитектурой V8. Желающим разместить такое авто в собственном гараже придётся отдать 4,6 млн рублей за начальную комплектацию.Третья строчка досталась кроссоверу Urus от премиальной марки Lamborghini. Автомобиль оснастили силовым агрегатом V8 объёмом в 4 л. Двигатель генерирует 650 «лошадей» мощности, что позволяет набирать скорость в 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимально Lamborghini Urus может разгоняться до 305 км/час.BMW X5 M нового поколения получил 4 место рейтинга. Под капотом модели инженеры немецкого бренда расположили двигатель объёмом 4,4 литра производительностью 600 «лошадей». Автомобиль набирает скорость в 100 км/ч за 3,8 секунды. Модификация SE обойдётся покупателю в 9 млн рублей. Замыкает список УАЗ Patriot российского производства. В максимальной комплектации транспортное средство обойдётся в 1,18 млн рублей. Модель оснастили автоматической трансмиссией и бензиновым силовым агрегатом объёмом 2,7 л при мощности в 150 «лошадей».