«Плевать им на собак»: Эдгард Запашный пожаловался на травлю «зоошизоидов»





После того, как братья приняли участие в рекламе детского мороженого, недоброжелатели начали их критиковать. В программе Юрия Грымова и Светланы Андриевской Эдгард Запашный рассказал, что в мире есть зоозащитники – реально заботящиеся о животных, и те, кто преследует свои цели. По словам знаменитости, неделю назад они с родственником отвезли более тонны корма в 4 собачьих приюта. После этого так называемые «зоошизоиды» сообщили представителям убежищ, чтобы теперь им помогали Запашные. Народного артиста разозлило, что эти люди отказались помогать собакам, позволив им голодать.Как считает Запашный, мнимым зоозащитникам собственные принципы главнее судьбы братьев их меньших. Ранее дрессировщик рассказал, что из-за карантина в Большом Московском цирке заканчивается корм для животных, по причине чего они могут умереть.