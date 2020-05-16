"Танцуем вместе!": Ксения Алферова решила "похулиганить" на самоизоляции
Ксения Алферова третий раз устраивает танцы для своих Instagram-фолловеров. Знаменитость считает, что иногда расслабляться и хулиганить очень полезно.
Актриса решила проводить уроки танца для своих поклонников каждые выходные, "чтобы летать". Главное – не забывать основные условия: отключить голову, слушать свое тело, не оценивать себя и обо всем забыть. Важно полностью расслабиться и танцевать, как хочется. Иногда полезно и похулиганить, считает Алферова. «В нашем совместном танце не может быть неправильно и плохо! Мы свободны! И пусть весь мир подождет!» - подписала видео знаменитость.
Поклонники признались, Алферова «заразила» их своим танцем и азартом. Актрису поблагодарили за урок и положительные эмоции, так необходимые в этот непростой для всех период.
Актриса решила проводить уроки танца для своих поклонников каждые выходные, "чтобы летать". Главное – не забывать основные условия: отключить голову, слушать свое тело, не оценивать себя и обо всем забыть. Важно полностью расслабиться и танцевать, как хочется. Иногда полезно и похулиганить, считает Алферова. «В нашем совместном танце не может быть неправильно и плохо! Мы свободны! И пусть весь мир подождет!» - подписала видео знаменитость.
Поклонники признались, Алферова «заразила» их своим танцем и азартом. Актрису поблагодарили за урок и положительные эмоции, так необходимые в этот непростой для всех период.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:53