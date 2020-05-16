В КЧР лечащие больных с COVID-19 врачи получат участки земли





Отмечается, что в Карачаево-Черкессии медработникам предоставят соответствующие льготы. Основанием для предоставления выгоды является не только занятость в лечении пациентов с коронавирусом, но и причисление к лицам, которые нуждаются в улучшении собственных жилищных условий. При совпадении данных обстоятельств земельные участки предоставят бесплатно и без необходимости ожидать в специальных очередях.По данным пресс-центра парламента, специальный реестр для получения участков земли станет использоваться для поощрения многодетных работников медицинской отрасли, которые противостоят пандемии в больницах. В КЧР для санитаров, врачей, а также медсестер ввели специальные стимулирующие дотации из бюджета региона. В результате общая доплата была повышена до отметки в 60 тысяч рублей против прежних 30 тысяч. Для медсестёр изменения составили от 25 к 50 тысячам рублей, а младший персонал клиник может рассчитывать на 40 тысяч рублей ежемесячно. Соответственно, учитывая региональные и федеральные отчисления, зарплата в регионе у врачей составит 183,8 тысячи рублей, для работников среднего звена – 122,4 тысячи рублей, а для младшего персонала – 82,9 тысячи рублей.