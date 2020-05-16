В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские знаки
В лесу под Екатеринбургом обнаружили мистические знаки, которые связали с активностью масонов. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденных деревьев в Facebook.
Таинственные знаки, оставленные в высеченных в деревьях углублениях, найдены в лесу под Березовским. Местные жители посчитали их масонскими, поэтому попытались выяснить, кто оставил их на деревьях, нанеся им значительный урон. Главный редактор газеты “Березовский рабочий” Сергей Стуков опубликовал фотографии с места инцидента в своем микроблоге с целью помочь поискам злоумышленников. При этом он подал запрос на кафедру религиоведения местного института, чтобы выяснить происхождение загадочных символов.
В комментариях многие пользователи сошлись во мнении, что в произошедшем могли быть замешаны иллюминаты. Некоторые связывают произошедшее с идеологией язычников и “весенним обострением”, которое совпало с режимом самоизоляции.
Таинственные знаки, оставленные в высеченных в деревьях углублениях, найдены в лесу под Березовским. Местные жители посчитали их масонскими, поэтому попытались выяснить, кто оставил их на деревьях, нанеся им значительный урон. Главный редактор газеты “Березовский рабочий” Сергей Стуков опубликовал фотографии с места инцидента в своем микроблоге с целью помочь поискам злоумышленников. При этом он подал запрос на кафедру религиоведения местного института, чтобы выяснить происхождение загадочных символов.
В комментариях многие пользователи сошлись во мнении, что в произошедшем могли быть замешаны иллюминаты. Некоторые связывают произошедшее с идеологией язычников и “весенним обострением”, которое совпало с режимом самоизоляции.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:43