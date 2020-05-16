В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские знаки





Таинственные знаки, оставленные в высеченных в деревьях углублениях, найдены в лесу под Березовским. Местные жители посчитали их масонскими, поэтому попытались выяснить, кто оставил их на деревьях, нанеся им значительный урон. Главный редактор газеты “Березовский рабочий” Сергей Стуков опубликовал фотографии с места инцидента в своем микроблоге с целью помочь поискам злоумышленников. При этом он подал запрос на кафедру религиоведения местного института, чтобы выяснить происхождение загадочных символов.В комментариях многие пользователи сошлись во мнении, что в произошедшем могли быть замешаны иллюминаты. Некоторые связывают произошедшее с идеологией язычников и “весенним обострением”, которое совпало с режимом самоизоляции.