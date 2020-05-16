АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские знаки

В лесу под Екатеринбургом обнаружили мистические знаки, которые связали с активностью масонов. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденных деревьев в Facebook.

Таинственные знаки, оставленные в высеченных в деревьях углублениях, найдены в лесу под Березовским. Местные жители посчитали их масонскими, поэтому попытались выяснить, кто оставил их на деревьях, нанеся им значительный урон. Главный редактор газеты “Березовский рабочий” Сергей Стуков опубликовал фотографии с места инцидента в своем микроблоге с целью помочь поискам злоумышленников. При этом он подал запрос на кафедру религиоведения местного института, чтобы выяснить происхождение загадочных символов.

В комментариях многие пользователи сошлись во мнении, что в произошедшем могли быть замешаны иллюминаты. Некоторые связывают произошедшее с идеологией язычников и “весенним обострением”, которое совпало с режимом самоизоляции.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Черемухины холода»: Приметы и поверья, связанные с…
Эпидемиолог Пестерев рассказал о правилах поведения во время путешествии на фоне…
«Все это совсем не весело»: Васильев боится выходить на работу после пережитого с Бабкиной…
Составлен ТОП-3 практичных универсалов на рынке…
Актриса Мария Горбань призналась, что все в ее семье переболели…
Медики назвали малоизвестные факты о…
Лидер The Pretty Things Фил Мэй умер в возрасте 75 лет после падения с…
Названы 5 самых «мужских»…
«Плевать им на собак»: Эдгард Запашный пожаловался на травлю…
В КЧР лечащие больных с COVID-19 врачи получат участки…
"Танцуем вместе!": Ксения Алферова решила "похулиганить" на…
В лесу под Екатеринбургом очевидцы обнаружили мистические масонские…
Иосиф Пригожин: «На самом деле, я живу около холодильника, мне все время хочется…
Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии…
Участник «Дом-2» Андрей Черкасов рассказал, как новорожденный сын "строит всю…
Врачи нашли способ победы над детской…
МВД России закупило иностранные компьютеры вместо «Эльбрусов» и…
«Мы даем друг другу пространство»: Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» съехала от мужа с…
Смартфон Honor X10 продемонстрировали на живых…
«Все лицо разбито»: Дочь Лики Стар попала в аварию во время поездки на…
Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на…
Ученые составили перечень наиболее смертельных для человека…
Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в…
В Москве экологи нашли и ликвидировали борщевик…
Китайский смартфон Armor 7E с высокой защитой проверили с помощью сухого…
«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину…
В Белом море начались испытания крейсера «Князь…
Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию…
Просмотреть все новости