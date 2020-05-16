Иосиф Пригожин: «На самом деле, я живу около холодильника, мне все время хочется есть»





В ходе съёмок проекта знаменитости также поговорили о режиссёрском дебюте мужа певицы и ее сотрудничестве с Максимом Фадеевым. Недавно Валерия и продюсер представили новую песню вместе с клипом. При этом каждый из них отдельно принимал участие в записи видео, соблюдая режим социального дистанцирования. Кроме творчества Иосиф Пригожин и артистка занимаются другими делами. Супруга бизнесмена изучает французский и английский языки, уделяет время вокалу и фитнесу. На самоизоляции муж звезды тоже стал увлекаться спортом, пробегая 10 километров на дорожке.В ходе разговора с представителями шоу-бизнеса Иван Ургант продемонстрировал ролик, на котором Валерия сняла качающего пресс избранника. После этого Пригожин заявил, что в действительности «живет около холодильника», так как постоянно чувствует голод. Супруг исполнительницы с восторгом вспомнил, как в день рождения она пожарила имениннику картошку.