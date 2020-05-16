АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии РФ

Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии РФ. Денис Голосюк из МЭТР сообщил, что их целью является снижение уровня нагрузки на природу.
Эксперт назвал 10 основных правил автомобилиста для сохранения экологии РФ

В этом случае оказать помощь может экономия топливных ресурсов. Самым простым способом добиться этого является использование функции «Старт-Стоп». Помимо этого важным правилом является отключение двигателя во время стоянки под окнами либо поблизости от детской площадки. Эксперты призвал следить за расходом масла и своевременно ликвидировать проблемы утечки технических жидкостей, поскольку они причиняют вред природе.

Выбрасывать старый аккумулятор без какого-либо контроля является неоправданным решением. Эксперт предлагает взять за правило отправку на утилизацию. Это не только защитит природу, но и поможет получить небольшое вознаграждение. С изношенными покрышками никаких возмещений не предусмотрено, однако с точки зрения заботы об окружающей среде их нужно передать на безопасную переработку. Выкидывать любой мусор из авто стоит в предназначенных для этого местах. Эксперт назвал важным правилом избегать движения по обочинам, поскольку это провоцирует подъём пыли и загрязняет воздух. Парковка на газоне также относится к вредоносной деятельности в масштабной перспективе. Поддержание чистоты авто в целом помогает контролировать соответствующие действия.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на…
Ученые составили перечень наиболее смертельных для человека…
Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в…
В Москве экологи нашли и ликвидировали борщевик…
Китайский смартфон Armor 7E с высокой защитой проверили с помощью сухого…
«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину…
В Белом море начались испытания крейсера «Князь…
Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию…
Стали известны преимущества кросс-универсала перед чистым…
Ксения Собчак называет Константина Болгомолова своим…
Историки до сих пор спорят, зачем немецкий самолет Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до…
Актриса Агата Муцениеце оказалась в полиции из-за нарушения…
Юлия Белая больше не общается с новым поклонником за…
Путин рассказал о наличии уникального вооружения в…
Гоген Солнцев после новых "сюрпризов" Терешкович оставил жену без "денег и…
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia…
«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с…
США собираются возобновить финансирование…
Звезда “Сватов” Анна Кошмал на карантине устроила…
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в…
«Гюльчатай, открой личико»: Пригожин высмеял «скрутившуюся» во время йоги…
В Тюмени во время реставрации Спасской церкви найдены старинные фрески XIX…
«У него другая форма опьянения»: Тарасова заступилась за Ягудина после обвинений в…
Эксперты рассказали о причинах страха мужчин перед…
В Греции четыре человека погибли во время поиска…
Миллиард iPhone по всему миру оказались под угрозой из-за давней…
Игорь Крутой о конкуренции в семье: «Сбросят с пьедестала…
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все…
Просмотреть все новости