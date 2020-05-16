Участник «Дом-2» Андрей Черкасов рассказал, как новорожденный сын «строит всю семью

Кристина Ослина подарила Черкасову долгожданного сына 22 апреля. Звезда телестройки не скрывает, отцовство ему дается тяжело. Супруги, чтобы немного отдыхать, установили «ночное дежурство»: сначала спит Черкасов, а под утро его меняет жена. Малышу на данный период удается «строить всю семью», но молодые родители планируют приучить «маленького генерала» к режиму. Сейчас отец и мать радуются, что у их ребенка нормальный аппетит и хорошее настроение.На фото, представленном участником «Дом-2» в Instagram-аккаунте, он запечатлен с сыном: малыш удобно расположился на папиной груди. Поклонники не смогли увидеть лицо мальчика, так как он сфотографирован со спины, но хорошо рассмотрели его «фирменную отцовскую шевелюру». Многие запомнили Черкасова с густыми волосами в первое время пребывания на телестройке.