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«Мы даем друг другу пространство»: Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» съехала от мужа с детьми

Мэрилин Керро и ее муж находятся на грани развода. На днях участница «Битвы экстрасенсов» сообщила подписчикам в Facebook о том, что съехала с семейной квартиры вместе с детьми.
«Мы даем друг другу пространство»: Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» съехала от мужа с детьми

Некоторое время назад звезда 3 сезонов популярной программы вышла замуж за норвежца Марка Хансена. Как отмечали тогда фанаты, мечтавшая создать карьеру Мэрилин Керро стала более домашней. Вскоре она подарила избраннику двоих детей – сына Кайуса и дочь Селин Мари. Недавно появилась информация о том, что знаменитость съехала от мужа, забрав с собой наследников. По ее словам, это решение благоприятно скажется на отношениях. В своей публикации участница «Битвы экстрасенсов» высказала благодарность супругу за то, чему он успел ее научить. Также она написала, что будет в дружеских отношениях с отцом детей, несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Это не грустный случай, это счастливый случай — мы даем друг другу пространство», - прокомментировала свое решение Керро и добавила, что каждая сказка когда-нибудь заканчивается. При этом Хансен пока никак не прокомментировал происходящее. Тем временем поклонники стараются поддержать кумира, отмечая, что звезда поступила правильно.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:09

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