«Мы даем друг другу пространство»: Мэрилин Керро из «Битвы экстрасенсов» съехала от мужа с детьми





Некоторое время назад звезда 3 сезонов популярной программы вышла замуж за норвежца Марка Хансена. Как отмечали тогда фанаты, мечтавшая создать карьеру Мэрилин Керро стала более домашней. Вскоре она подарила избраннику двоих детей – сына Кайуса и дочь Селин Мари. Недавно появилась информация о том, что знаменитость съехала от мужа, забрав с собой наследников. По ее словам, это решение благоприятно скажется на отношениях. В своей публикации участница «Битвы экстрасенсов» высказала благодарность супругу за то, чему он успел ее научить. Также она написала, что будет в дружеских отношениях с отцом детей, несмотря на сложившуюся ситуацию., - прокомментировала свое решение Керро и добавила, что каждая сказка когда-нибудь заканчивается. При этом Хансен пока никак не прокомментировал происходящее. Тем временем поклонники стараются поддержать кумира, отмечая, что звезда поступила правильно.