«Все лицо разбито»: Дочь Лики Стар попала в аварию во время поездки на велосипеде

Как рассказала знаменитость, ее дочь решила съездить на велосипеде к морю. Девочка двигалась по дороге и в какой-то момент колесо ее транспортного средства задел промчавшийся рядом автомобиль. Наследницу певицы отбросило примерно на три метра, она упала, сильно разбив лицо. На место ДТП буквально через несколько минут прибыли правоохранители, скорая и испуганные родители потерпевшей.Подростка доставили в больницу, где полностью обследовали и выделили отдельную палату. Аллегре дали обезболивающее и наложили гипс. Лика Стар не отходила от дочери целую ночь, а потом певицу заменил супруг, чтобы она отправилась к сыну. Сейчас врачи наблюдают за состоянием пациентки и домой не отпустят, пока ей не станет легче.Стар винит во всем ситуацию с коронавирусом. По ее мнению, на всех сильно повлиял двухмесячный карантин: люди от долгого пребывания дома испытывают стресс, несколько дезориентированы и начинают совершать необдуманные поступки, забыв об опасности. Певица не хочет выяснять, кто прав, кто виноват в аварии, а лишь призывает родителей внимательнее следить за детьми.