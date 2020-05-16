Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на месяц





Если указанная мера получит одобрение, то закончится режим готовности лишь к концу июня. Данная пролонгация окажется пятой с начала введения в стране положения правительством от 14 марта. Для каждого соглашения необходимо присутствие конгресса депутатов, которые оценят изменившиеся характеристики, введенные в связи с новой ситуацией в стране. Этот этап станет последним перед началом ослабления карантина, но он должен продлиться около месяца вместо 15 дней.Согласно плану выхода из карантина, в Испании с 11 мая примерно половина населения перешла на первую стадию смягчения принятых мер. К ним присоединится еще часть регионов 18 мая, а полностью выйти из этого режима станет возможно, если сохранится положительная динамика.