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Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на месяц

Власти Испании намереваются продлить по меньшей мере на месяц действующий в стране режим повышенной готовности на фоне вспышки коронавируса. Премьер Педро Санчес указал, что уже готовится соответствующий запрос для конгресса депутатов.
Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на месяц

Если указанная мера получит одобрение, то закончится режим готовности лишь к концу июня. Данная пролонгация окажется пятой с начала введения в стране положения правительством от 14 марта. Для каждого соглашения необходимо присутствие конгресса депутатов, которые оценят изменившиеся характеристики, введенные в связи с новой ситуацией в стране. Этот этап станет последним перед началом ослабления карантина, но он должен продлиться около месяца вместо 15 дней.

Согласно плану выхода из карантина, в Испании с 11 мая примерно половина населения перешла на первую стадию смягчения принятых мер. К ним присоединится еще часть регионов 18 мая, а полностью выйти из этого режима станет возможно, если сохранится положительная динамика.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:53

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