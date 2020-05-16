В Москве экологи нашли и ликвидировали борщевик Сосновского





Борщевик обнаружили на удалении в 3 м от речной береговой линии. В целях предотвращения разрастания данного растения его скосили вдоль Сетуни и поблизости от русла Раменки.В пределах особо охраняемых территорий столицы контролируют распространение опасных растений московские экологи. При выявлении борщевика на территории иных районов города необходимо срочно оповестить сотрудников управляющей компании, которая ответственна за курирование соответствующей местности. В качестве альтернативы можно передать сообщение работникам районной администрации.