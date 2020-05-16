Актриса Агата Муцениеце оказалась в полиции из-за нарушения самоизоляции





В Instagram-микроблоге Муцениеце рассказала, во время пробежки она увидела собравшихся у стройки людей и решила выяснить, что там происходит. Актриса не знает, какой объект в этом районе Москвы возводят, но боится, чтобы из-за этого не исчезла ее любимая аллея. Звезда вступила в перепалку с находившимися рядом правоохранителями и ее задержали для проверки пропуска.Муцениеце обвинили в нарушении самоизоляции, ведь в столице ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, продолжают действовать. По словам знаменитости, все закончилось хорошо, и у нее нет претензий к полиции.