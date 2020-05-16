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Актриса Агата Муцениеце оказалась в полиции из-за нарушения самоизоляции

Актриса Агата Муцениеце попала в полицию после того, как вышла прогуляться. Знаменитость обвиняют в нарушении самоизоляции.
Актриса Агата Муцениеце оказалась в полиции из-за нарушения самоизоляции

В Instagram-микроблоге Муцениеце рассказала, во время пробежки она увидела собравшихся у стройки людей и решила выяснить, что там происходит. Актриса не знает, какой объект в этом районе Москвы возводят, но боится, чтобы из-за этого не исчезла ее любимая аллея. Звезда вступила в перепалку с находившимися рядом правоохранителями и ее задержали для проверки пропуска.

Муцениеце обвинили в нарушении самоизоляции, ведь в столице ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, продолжают действовать. По словам знаменитости, все закончилось хорошо, и у нее нет претензий к полиции.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:50

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