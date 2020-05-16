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Ученые составили перечень наиболее смертельных для человека бактерий

Ученые составили список наиболее опасных бактерий, которые известны человечеству. Эти микроорганизмы достаточно распространены, а в некоторых случаях могут привести к смерти.

Кишечную палочку могут приобрести люди и животные, но некоторые из подвидов этих микроорганизмов приносят пользу, являясь частью естественной микрофлоры кишечника. Однако определенные серотипы остаются крайне опасными, поскольку могут привести к катару желудка, расстройствам, а в редких случаях – менингиту и сепсису.

Бактерии Vibrio Cholerae вызывают холеру, которая приводит смерти в 50% случаев. Среди наиболее опасных симптомов болезни – обезвоживание организма, сопровождаемое диареей, также имеют место рвота и судороги. Плесневые грибки могут привести к аспергиллезу, но в группу риска прежде всего входят лица с ослабленным иммунитетом. В прошлом сифилис было сложно обнаружить, но современная медицина может вылечить его на 1 и 2 стадиях. Указанные патогены отличаются устойчивостью к антибиотикам, а также поражают нервную систему, провоцируют галлюцинации, паралич и некоторые затрагивающие мозг расстройства.

От туберкулеза в России погибает по 20 тысяч человек в год, а палочка Коха с легкостью передается в том числе воздушно-капельным путем что усиливает ее распространение. Бактерия Ботулина оказывает влияние на ЦНС и приводит к серьезному пищевому расстройству, но не передается от человека к человеку.

Брюшной тиф провоцируется бактерией Salmonella typhi, а главными симптомами остаются слабость, превышающая нормальные показатели температура тела и болевые ощущения в животе. В 2000 году эта болезнь была выявлена у 21,6 млн человек, из которых около двух млн скончались. Столбняк приводит к длительным судорогам и даже при предоставлении лечения летальность достигает порядка 70%. Золотистый стафилококк провоцирует пневмонию, менингит и сепсис, в современности мутировавшие штаммы практически невосприимчивы к антибиотикам. В списке наиболее опасных также оказался стрептококк. Первыми симптомами стали отек конечностей и жар, а в больницу важно обратиться в первые 10 часов с момента заражения.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:45

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