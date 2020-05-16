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Смартфон Honor X10 продемонстрировали на живых снимках

Смартфон Honor X10 был продемонстрирован на «живых» снимках. Интернет-источники опубликовали качественные фото устройства, которое имеет шансы на признание бестселлером рынка.

В соответствии со слухами, смартфон будет одним из наиболее доступных девайсов, оснащенных 5G-модулем. При этом дополнительным преимуществом продукта от китайского производителя станет качественная камера. В соответствии с последней информацией, аппарат получит дисплей диагональю 6,63”, работающий на частоте 90 Гц при разрешающей способности Full HD. Селфишот размещен в специальном выдвижном блоке, а базовая камера имеет тройной модуль с основной камерой разрешением в 40 Mpx. Дополнительные сенсоры будут иметь матрицы на 8 и 2 Mpx. Они смогут создавать макро-фото, а в качестве основы расчетных мощностей предусмотрен 8-ядерный чип Kirin 820 5G.

Объём батареи составляет 4,3 тысячи мАч, восполнение её заряда ускорено за счет подключения блока питания мощностью 22,5 Втч. Корпус получил пылевлагозащиту в соответствии с индексом IP5X. Инженеры предусмотрели установку слотов карт памяти на 256 Гб. Комплектация устройств предусматривает оперативную память на 6 Гб и постоянную – на 64 либо 128 Гб.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:05

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