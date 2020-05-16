«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину будущего»

Юморист не перестает радовать поклонников своего семейства сюжетами, на котором он весело проводит время с детьми на карантине. Большинство роликов артист посвящает им. На этот раз все внимание досталось Гарри Галкину, который решил что-то смастерить., - обратился звездный сын к родителю. При этом мальчик отметил, что ему никто не помогал в изобретении «машины будущего». Затем ребенок извинился перед отцом, сообщив, что сделал что-то неправильно. Однако вскоре Гарри закончил работу над своим устройством.В настоящее время комик вместе с Аллой Пугачевой и детьми находится в своем доме в деревне Грязь. При этом Примадонна ответственно подошла к мерам предосторожности и в режиме самоизоляции не посещает никакие мероприятия.