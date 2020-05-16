«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину будущего»
Гарри Галкин без чьей-либо помощи создал «машину будущего», после чего поспешил продемонстрировать свое достижение отцу. Соответствующую публикацию телеведущий разместил в Instagram.
Юморист не перестает радовать поклонников своего семейства сюжетами, на котором он весело проводит время с детьми на карантине. Большинство роликов артист посвящает им. На этот раз все внимание досталось Гарри Галкину, который решил что-то смастерить. «Папочка, я сделал такую вот штуковину», - обратился звездный сын к родителю. При этом мальчик отметил, что ему никто не помогал в изобретении «машины будущего». Затем ребенок извинился перед отцом, сообщив, что сделал что-то неправильно. Однако вскоре Гарри закончил работу над своим устройством.
В настоящее время комик вместе с Аллой Пугачевой и детьми находится в своем доме в деревне Грязь. При этом Примадонна ответственно подошла к мерам предосторожности и в режиме самоизоляции не посещает никакие мероприятия.
Юморист не перестает радовать поклонников своего семейства сюжетами, на котором он весело проводит время с детьми на карантине. Большинство роликов артист посвящает им. На этот раз все внимание досталось Гарри Галкину, который решил что-то смастерить. «Папочка, я сделал такую вот штуковину», - обратился звездный сын к родителю. При этом мальчик отметил, что ему никто не помогал в изобретении «машины будущего». Затем ребенок извинился перед отцом, сообщив, что сделал что-то неправильно. Однако вскоре Гарри закончил работу над своим устройством.
В настоящее время комик вместе с Аллой Пугачевой и детьми находится в своем доме в деревне Грязь. При этом Примадонна ответственно подошла к мерам предосторожности и в режиме самоизоляции не посещает никакие мероприятия.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:18