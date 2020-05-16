Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в Instagram





GIPHY считается одним из крупнейших ресурсов по поиску и обмену анимационными файлами. Он был основан в 2013 году. Спустя год портал получил собственный API, рассчитанный на встраивание в любые сетевые ресурсы и веб-приложения. Партнерами сервиса являются Facebook, Twitter, WhatsApp и многие другие. Примерно половина трафика GIPHY уже сейчас приходится на Facebook и связанные с ним приложения.Ресурс после покупки компанией Марка Цукерберга будет работать в составе команды разработчиков Instagram. По данным источников в Facebook, полная интеграция сервиса в социальную сеть завершится в течение нескольких месяцев. После этого Instagram и Facebook обновят свои мобильные приложения и браузерные версии.