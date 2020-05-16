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Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в Instagram

Компания Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY, купленный ею недавно, в Instagram. Использование API ресурса позволит добавлять на страницы пользователей анимации в формате GIF.

GIPHY считается одним из крупнейших ресурсов по поиску и обмену анимационными файлами. Он был основан в 2013 году. Спустя год портал получил собственный API, рассчитанный на встраивание в любые сетевые ресурсы и веб-приложения. Партнерами сервиса являются Facebook, Twitter, WhatsApp и многие другие. Примерно половина трафика GIPHY уже сейчас приходится на Facebook и связанные с ним приложения.

Ресурс после покупки компанией Марка Цукерберга будет работать в составе команды разработчиков Instagram. По данным источников в Facebook, полная интеграция сервиса в социальную сеть завершится в течение нескольких месяцев. После этого Instagram и Facebook обновят свои мобильные приложения и браузерные версии.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:37

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