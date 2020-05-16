Китайский смартфон Armor 7E с высокой защитой проверили с помощью сухого льда





Не так давно стартовали продажи девайса от компании Ulefone. В рекламных материалах смартфон описывается как «неубиваемый». Подчеркивается, что он не перестанет работать после контакта с пылью, водой, а также сможет вынести неожиданные падения и воздействие экстремальных температур. Последнее заявление попытались доказать в эксперименте.На видео записали погружение смартфона в сухой лёд. В целях объективности тестирования создатели видео применили тепловизор, который показал точную температуру среды. Изначально Armor 7E отправили в специальный контейнер. За счет использования сухого льда там поддерживалась температура в -33 градуса. После этого устройство попытались включить. Смартфон оказался работоспособным. Следующим шагом стало погружение девайса в воду, нагретую до + 77 градусов. После испытания смартфон продолжил работать.