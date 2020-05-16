Ксения Собчак называет Константина Болгомолова своим «Морфеусом»
Ксения Собчак придумала для своего супруга Константина Богомолова новое прозвище. В Instagram-микроблоге телеведущая обнародовала фото избранника в образе, напоминающем персонаж из «Матрицы» Морфеуса.
На кадре, представленном Собчак, ее муж запечатлен в стильных очках с серьезным видом. По мнению телезвезды, Богомолов напоминает героя актера Лоуренса Фишберна из культовой кинокартины «Матрица», имевшего власть над снами. Знаменитость так и подписала кадр: «Мой Морфеус».
Богомолова и Собчак многие интернет-пользователи считают эпатажной парой. Общественность до сих пор не может забыть их громкую свадьбу осенью минувшего года и катафалк, доставивший молодоженов в ЗАГС.
На кадре, представленном Собчак, ее муж запечатлен в стильных очках с серьезным видом. По мнению телезвезды, Богомолов напоминает героя актера Лоуренса Фишберна из культовой кинокартины «Матрица», имевшего власть над снами. Знаменитость так и подписала кадр: «Мой Морфеус».
Богомолова и Собчак многие интернет-пользователи считают эпатажной парой. Общественность до сих пор не может забыть их громкую свадьбу осенью минувшего года и катафалк, доставивший молодоженов в ЗАГС.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:00