Ксения Собчак называет Константина Болгомолова своим «Морфеусом»

На кадре, представленном Собчак, ее муж запечатлен в стильных очках с серьезным видом. По мнению телезвезды, Богомолов напоминает героя актера Лоуренса Фишберна из культовой кинокартины «Матрица», имевшего власть над снами. Знаменитость так и подписала кадр: «Мой Морфеус».Богомолова и Собчак многие интернет-пользователи считают эпатажной парой. Общественность до сих пор не может забыть их громкую свадьбу осенью минувшего года и катафалк, доставивший молодоженов в ЗАГС.