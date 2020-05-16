В Белом море начались испытания крейсера «Князь Владимир»
В Белом море начались испытания атомного крейсера «Князь Владимир». По итогам проверки будет приниматься решение о включении судна в состав ВМФ России.
В минувший вторник крейсер вышел в плавание из Северодвинска. По данным источников в Минобороны, «Князь Владимир» должен поступить на вооружение в конце мая. В руководстве Северного флота также подтвердили выход подлодки. Тестирования всех систем будут проводиться на протяжении нескольких дней в надводном и подводном положениях.
Испытания и прочие проверочные мероприятия будут проходить при поддержке экипажей спасательных судов «Михаил Рудницкий» и «Звездочка». Информация об итогах проверки будет обнародована сразу по ее завершению.
В минувший вторник крейсер вышел в плавание из Северодвинска. По данным источников в Минобороны, «Князь Владимир» должен поступить на вооружение в конце мая. В руководстве Северного флота также подтвердили выход подлодки. Тестирования всех систем будут проводиться на протяжении нескольких дней в надводном и подводном положениях.
«В ходе испытаний планируется проверить параметры, ранее отмеченные в виде неполадок при техническом осмотре. Также специалисты оценят маневренность и возможность ведения боя во всех режимах», - отметили в пресс-службе СФ РФ.
Испытания и прочие проверочные мероприятия будут проходить при поддержке экипажей спасательных судов «Михаил Рудницкий» и «Звездочка». Информация об итогах проверки будет обнародована сразу по ее завершению.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:13