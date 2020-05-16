Стали известны преимущества кросс-универсала перед чистым кроссовером





Представители сегмента SUV при небольшом межосевом расстоянии легче переносят изменение высоты дороги, но универсалы имеют риск «сесть» на днище либо зацепиться обвесом на относительно небольших неровностях. При этом на шоссе кросс-универсал показывает себя значительно лучше других паркетников благодаря наличию большого дорожного просвета и особенностей платформы.Кросс-универсалы имеют достаточно просторный салон и большое багажное отделение. Преимущество кроссовера перед другими типами авто проявляется в использовании способностей транспортного средства устойчиво передвигаться в зимний период. Кросс-универсал отличается более высокой управляемостью на высоких скоростях. При этом на фоне необходимости часто двигаться по бездорожью он будет более комфортабельным, чем чистый SUV.