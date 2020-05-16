АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию Началову

Андрей Малахов разместил в Instagram анонс субботнего эпизода передачи «Привет Андрей!». Увидев среди гостей студии Наташу Королеву, подписчики телеведущего приняли ее за покойную Юлию Началову.
Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию Началову

Певица и ее муж Сергей Глушко стали главными героями очередного выпуска программы. Многие поклонники Андрея Малахова обратили внимание на его публикацию, так как журналист сопроводил ее совместным снимком с Наташей Королевой, которую держал на руках. В кадре знаменитость запечатлена на съёмочной площадке проекта в алом платье. Некоторым подписчикам показалось, что на фотографии шоумен изображен с покойной коллегой артистки по творческому цеху. Судя по комментариям, юзерам стало не по себе от увиденного.

Интернет-пользователи посоветовали Малахову осторожнее выбирать кадры с наступлением ночи. Их удивило то, что никто из редакторов не заметил схожести между Королевой и Началовой перед публикацией фото.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Испании хотят продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на…
Ученые составили перечень наиболее смертельных для человека…
Facebook собирается интегрировать сервис GIPHY в…
В Москве экологи нашли и ликвидировали борщевик…
Китайский смартфон Armor 7E с высокой защитой проверили с помощью сухого…
«Сделал такую вот штуковину»: Гарри Галкин изобрел «машину…
В Белом море начались испытания крейсера «Князь…
Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию…
Стали известны преимущества кросс-универсала перед чистым…
Ксения Собчак называет Константина Болгомолова своим…
Историки до сих пор спорят, зачем немецкий самолет Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до…
Актриса Агата Муцениеце оказалась в полиции из-за нарушения…
Юлия Белая больше не общается с новым поклонником за…
Путин рассказал о наличии уникального вооружения в…
Гоген Солнцев после новых "сюрпризов" Терешкович оставил жену без "денег и…
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia…
«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с…
США собираются возобновить финансирование…
Звезда “Сватов” Анна Кошмал на карантине устроила…
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в…
«Гюльчатай, открой личико»: Пригожин высмеял «скрутившуюся» во время йоги…
В Тюмени во время реставрации Спасской церкви найдены старинные фрески XIX…
«У него другая форма опьянения»: Тарасова заступилась за Ягудина после обвинений в…
Эксперты рассказали о причинах страха мужчин перед…
В Греции четыре человека погибли во время поиска…
Миллиард iPhone по всему миру оказались под угрозой из-за давней…
Игорь Крутой о конкуренции в семье: «Сбросят с пьедестала…
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все…
Просмотреть все новости