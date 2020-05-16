Наташа Королева в эпизоде шоу «Привет Андрей!» напомнила подписчикам Малахова Юлию Началову

Певица и ее муж Сергей Глушко стали главными героями очередного выпуска программы. Многие поклонники Андрея Малахова обратили внимание на его публикацию, так как журналист сопроводил ее совместным снимком с Наташей Королевой, которую держал на руках. В кадре знаменитость запечатлена на съёмочной площадке проекта в алом платье. Некоторым подписчикам показалось, что на фотографии шоумен изображен с покойной коллегой артистки по творческому цеху. Судя по комментариям, юзерам стало не по себе от увиденного.Интернет-пользователи посоветовали Малахову осторожнее выбирать кадры с наступлением ночи. Их удивило то, что никто из редакторов не заметил схожести между Королевой и Началовой перед публикацией фото.