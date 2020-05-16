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Юлия Белая больше не общается с новым поклонником за Периметром

Юлия Белая больше не получает от своего нового поклонника за Периметром послания. Причину его молчания участница «Дом-2» объяснить не может, но сама делать первый шаг не хочет.
Юлия Белая больше не общается с новым поклонником за Периметром

Юлия Белая, расставшись с Евгением Ромашовым около полутора месяца назад, начала флиртовать с молодыми людьми по переписке. За Периметром у девушки появился поклонник, проявлявший к ней особый интерес. Однако на данное время их общение прекратилось. Участница реалити-шоу не понимает, что произошло, но спросить его напрямую не решается, поскольку не хочет первой делать шаг навстречу.

Юлия Белая уверена, мужчина, если его чувства искренние, сделает все возможное, чтобы наладить контакт с заинтересовавшей его девушкой и сохранить отношения. Теперь, когда поклонник перестал ей писать, она может сделать определенные выводы. Отговорки, вроде утерянного телефона, для звезды «Дом-2» - не аргумент, ведь если захотеть, можно переслать сообщение через друга.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:41

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