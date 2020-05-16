Путин рассказал о наличии уникального вооружения в России

«Развитие вооружения является заслугой наших специалистов, которые постоянно трудятся на благо Родины. Все заявления по поводу того, что в России нет высокотехнологичного оружия, не соответствуют действительности. В нынешних реалиях это было бы абсолютно невозможно. Инженерные кадры, научные школы, фундаментальные дисциплины и прочее – все это развивается активными темпами», - рассказал Путин.





Президент также пояснил свое видение национальной идеи России. Он согласился с важностью патриотизма, но призвал помнить, что развитие страны зависит во многом от ее жителей. Из-за этого любовь к России должна не быть «кислой, затхлой и квасной».