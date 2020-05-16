АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Путин рассказал о наличии уникального вооружения в России

Владимир Путин заявил, что в России есть уникальное вооружение, аналогов которого в мире не существует. По словам президента, оно появилось в стране благодаря развитию науки.
Путин рассказал о наличии уникального вооружения в России

«Развитие вооружения является заслугой наших специалистов, которые постоянно трудятся на благо Родины. Все заявления по поводу того, что в России нет высокотехнологичного оружия, не соответствуют действительности. В нынешних реалиях это было бы абсолютно невозможно. Инженерные кадры, научные школы, фундаментальные дисциплины и прочее – все это развивается активными темпами», - рассказал Путин.

Президент также пояснил свое видение национальной идеи России. Он согласился с важностью патриотизма, но призвал помнить, что развитие страны зависит во многом от ее жителей. Из-за этого любовь к России должна не быть «кислой, затхлой и квасной».

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин рассказал о наличии уникального вооружения в…
Гоген Солнцев после новых "сюрпризов" Терешкович оставил жену без "денег и…
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia…
«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с…
США собираются возобновить финансирование…
Звезда “Сватов” Анна Кошмал на карантине устроила…
Названы самые продаваемые авто во время кризиса в…
«Гюльчатай, открой личико»: Пригожин высмеял «скрутившуюся» во время йоги…
В Тюмени во время реставрации Спасской церкви найдены старинные фрески XIX…
«У него другая форма опьянения»: Тарасова заступилась за Ягудина после обвинений в…
Эксперты рассказали о причинах страха мужчин перед…
В Греции четыре человека погибли во время поиска…
Миллиард iPhone по всему миру оказались под угрозой из-за давней…
Игорь Крутой о конкуренции в семье: «Сбросят с пьедестала…
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все…
«Ее смерть изменила меня»: Анджелина Джоли вспомнила об умершей от рака…
Медики рассказали о пользе семян льна для очищения…
Volkswagen Golf, Passat и Polo могут уйти с мирового…
Ученые: Мозг млекопитающих склонен к…
Дмитрий Иванов рассказал об отношениях между его дочерью и новой…
Ученые обнаружили на поверхности спутника Юпитера Европы мощные…
«Мама, папа, я вас люблю!»: Дочь Навки и Пескова Надежда подготовила для родителей…
В России женщина три года жила с "мужским"…
«Ну это же идиотизм»: Илана Юрьева прокомментировала требование носить маски на…
С момента выхода “Брата-2” прошло 20 лет: Алексей Балабанов опередил свое время в написанном…
Толкалина в честь дня рождения Михаила Булгакова процитировала строки из «Мастера и…
Состоялся дебют гибридной версии Nissan…
Дмитрий Тарасов на самоизоляции решил поиграть в…
Просмотреть все новости