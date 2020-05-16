Гоген Солнцев после новых "сюрпризов" Терешкович оставил жену без "денег и интима"





По словам скандального шоумена, во время выяснения отношений со своей престарелой избранницей в режиме самоизоляции, он впал в депрессию, из-за чего начал принимать соответствующие препараты. Оказалось, Терешкович продолжает разочаровывать молодого мужа непонятными выходками. Ранее Гоген Солнцев обвинил супругу в злоупотреблении алкоголем, из-за чего меняется ее поведение. Как отметил один из сотрудников передачи, актер не может справиться с бизнесвумен, однако успел лишить ее «денег и интима».Странно то, что в своем блоге в Instagram фрик продолжает публиковать трогательные фото. Ранее Солнцев рассказывал поклонникам, что теперь готовкой для него занимается подруга семейства Лидия Александровна. При этом куда делась Терешкович, радиоведущий говорить не стал. По словам шоумена, они живут втроем.