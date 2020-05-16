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Историки до сих пор спорят, зачем немецкий самолет Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Историки до сих пор затрудняются ответить на вопрос о причинах прибытия в Москву пассажирского самолета Ju-52 немецкой компании Junkers за 38 дней до начала войны. Посадка была совершена 15 мая 1941 года рядом со стадионом “Динамо”.

Самолет Ju-52 вылетел из Кенигсберга, преодолел Белосток, Минск и Смоленск, а затем прибыл в Москву, что не было запланированным рейсом. С 9 мая на Белостокском аэродроме была прервана связь по техническим причинам, поэтому рапорты не передавались. Изначально его приняли за рейсовый самолет, поэтому не докладывали начальству. В то время подобные происшествия случались нередко, но в СССР было не принято сбивать иностранный воздушный транспорт.

Разведчик Павел Судоплатов вспомнил, что это ЧП вызвало переполох в Кремле и привело к волне репрессий в военном командовании. Историки считают, что из-за произошедшего 31 мая был арестован генерал-лейтенант Петр Пумпур и расстрелян в феврале 1942 года. Та же участь постигла генерал-полковника Григория Штерна. Согласно официальной версии, вторжение немецкого самолета было халатностью со стороны ПВО и ВВС. Однако эксперты предположили, что летчики доставили личное письмо от Гитлера Сталину, но доказательства отсутствуют.

Историки не отбрасывают версию анализа состояния советской системы немецкой армией, чтобы запланировать будущие направления главного удара. В то время Ju-52 направлялся в Москву, поэтому специалисты не отрицают, что время очередной передачи попросту не было согласовано, поэтому самолет развернули обратно.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:52

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