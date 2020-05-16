Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage





У модели Kia Sportage показатель существенно ниже и не превышает 4 тысяч экземпляров. Новинка представляет собой рестайлинговую версию RAV4, использующую двигатель объёмом 2 л при производительности в 171 «лошадку». Помимо этого для покупателей открыт доступ к гибридной версии авто, производительностью в 222 «лошадки». В качестве трансмиссии используется вариатор.Представители бренда прогнозируют повышение востребованности модели на российском рынке. Цена новинки находится в границах 1,77-2,5 млн рублей.