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«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с Чайковым

Дмитрий Чайков, узнав о беременности своей возлюбленной Ирины Пингвиновой, решил взять на себя ответственность за ребенка и предложил выйти за него замуж. Будущая мать уже планирует свадьбу и мечтает собрать на торжестве всех родственников.
«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с Чайковым

Пингвинова в интервью Dom2Life.ru призналась, как сильно устала от долгого пребывания на Острове, поэтому не хочет здесь проводить мероприятие. Свадьба должна состояться в Москве в кругу родных и близких, ведь именно так, уверена участница «Дом-2», они с возлюбленным получат много позитивных эмоций. Однако пара еще не определилась с датой торжества, поскольку сложно что-то планировать на фоне происходящего в мире.

Будущая мать думает, когда лучше сыграть свадьбу - до рождения ребенка или отложить ее. С одной стороны, ей хочется, чтобы малыш появился на свет в полноценной семье, а с другой – она боится устраивать мероприятие на позднем сроке беременности, так как громкие звуки и суета могут быстро утомить. Сейчас Пингвинова рассматривает разные варианты на форумах в Сети.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:13

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