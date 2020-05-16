«Хочу собрать родственников»: Пингвинова раскрыла детали свадьбы с Чайковым





Пингвинова в интервью Dom2Life.ru призналась, как сильно устала от долгого пребывания на Острове, поэтому не хочет здесь проводить мероприятие. Свадьба должна состояться в Москве в кругу родных и близких, ведь именно так, уверена участница «Дом-2», они с возлюбленным получат много позитивных эмоций. Однако пара еще не определилась с датой торжества, поскольку сложно что-то планировать на фоне происходящего в мире.Будущая мать думает, когда лучше сыграть свадьбу - до рождения ребенка или отложить ее. С одной стороны, ей хочется, чтобы малыш появился на свет в полноценной семье, а с другой – она боится устраивать мероприятие на позднем сроке беременности, так как громкие звуки и суета могут быстро утомить. Сейчас Пингвинова рассматривает разные варианты на форумах в Сети.