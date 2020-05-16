США собираются возобновить финансирование ВОЗ

«Вклад США во Всемирную организацию здравоохранения все равно сократится в несколько раз. Изначально Вашингтон передавал на нужды ВОЗ порядка 500 миллионов долларов в год. 8 мая Трамп заявил, что не собирается продолжать финансирование в полном объеме. До недавнего времени администрация американского президента настаивала на том, чтобы полностью перестать выделять средства, но сейчас ситуация изменилась. Возможно, на решении Трампа отразилась эпидемиологическая ситуация в США», - говорится в сообщении Fox News.





Дональд Трамп в ходе одного из недавних выступлений заявлял, что ВОЗ стала «марионеткой КНР», подстраивающей данные о коронавирусе под нужды страны. Также американский президент неоднократно обвинял Пекин в сокрытии реальной информации о происхождении инфекции. Трамп возложил ответственность за пандемию на Китай и призвал его принимать более решительные меры по противодействию распространению заболевания.