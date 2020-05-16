Звезда “Сватов” Анна Кошмал на карантине устроила девичник

Анна Кошмал призналась, что этот вечер ей показался одним мгновением после долгого расставания. К ней в гости пришли шесть подруг, устроив девичник. Для нового снимка компания позирует с бокалами шампанского в руках. При этом на территории Украины до сих пор действует режим самоизоляции. Ослабление в некоторых регионах планируется с 18 мая, поэтому поклонники обвинили звезду в нарушении режима. Однако большинство фолловеров порадовались за своего кумира, который весело проводит время.Как известно, Анна Кошмал получила известность после съемок в сериале “Сваты”, где она получила роль Евгении Ковалевой. Работа над новым сезоном должна была продолжиться в Беларуси в начале мая, но, по предварительным данным, актеры смогут возобновить съемки лишь в июле.