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«Гюльчатай, открой личико»: Пригожин высмеял «скрутившуюся» во время йоги Валерию

Иосиф Пригожин снова без разрешения Валерии снял на камеру, как она занимается йогой. На видео продюсер высмеял певицу, «скрутившуюся» в сложную позу во время очередного упражнения.
«Гюльчатай, открой личико»: Пригожин высмеял «скрутившуюся» во время йоги Валерию

На запечатленных кадрах жена бизнесмена приняла асану, для которой забросила ноги за голову. Данная поза нужна в йоге для того, чтобы снять напряжение с позвоночника. Однако Иосиф Пригожин посчитал этот момент довольно забавным. Музыкальный продюсер обратился к артистке и спросил, планирует ли она возвращаться, имея в виду, принять нормальное положение тела. «Гюльчатай, открой личико», - шутя попросил супруг знаменитости. Поклонники оставили ему огромное количество замечаний по поводу того, что он поступил некрасиво с Валерией. Многим непонятно, зачем предприниматель показал всему интернету «пятую точку» избранницы, а также ее пах.

Преданные фанаты певицы отметили, что недавно артистка уже просила мужа не снимать ее в подобных ракурсах, но он не услышал. При этом некоторые юзеры стали замечать, что за последние месяцы отношения супругов переживают не лучшие времена, поскольку раньше они не ссорились. После введения режима карантина пара стала все время проводить вместе. Возможно, это также сказалось на совместной жизни звезд.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:53

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