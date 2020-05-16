«У него другая форма опьянения»: Тарасова заступилась за Ягудина после обвинений в дебоше
Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения в пьяном дебоше, прозвучавшие в адрес ее экс-подопечного Алексея Ягудина. Тренер заявила, она не верит, что фигурист мог избить журналистов, ведь для него характерна «другая форма опьянения».
Тарасова признает, спортсмен «не святой», однако он никого не способен обидеть. Фигурист, если и позволит себе употребить алкоголь, сразу после этого ложится и спит. Тренер считает все обвинения, что якобы Ягудин в компании Марата Башарова напился, а затем они избили журналистов, беспочвенными и надуманными.
В студии телепроекта «Пусть говорят» указали на публикацию на просторах Мировой паутины, где речь идет о недостойном поведении спортсмена, а также напомнили о его хамстве в соцсети. Тарасова попросила всех хейтеров «замолчать насчет Леши», отметив, что в интернете могут написать еще и не такое.
Тарасова признает, спортсмен «не святой», однако он никого не способен обидеть. Фигурист, если и позволит себе употребить алкоголь, сразу после этого ложится и спит. Тренер считает все обвинения, что якобы Ягудин в компании Марата Башарова напился, а затем они избили журналистов, беспочвенными и надуманными.
В студии телепроекта «Пусть говорят» указали на публикацию на просторах Мировой паутины, где речь идет о недостойном поведении спортсмена, а также напомнили о его хамстве в соцсети. Тарасова попросила всех хейтеров «замолчать насчет Леши», отметив, что в интернете могут написать еще и не такое.
Спорт / Главные новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:37