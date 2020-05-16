«У него другая форма опьянения»: Тарасова заступилась за Ягудина после обвинений в дебоше





Тарасова признает, спортсмен «не святой», однако он никого не способен обидеть. Фигурист, если и позволит себе употребить алкоголь, сразу после этого ложится и спит. Тренер считает все обвинения, что якобы Ягудин в компании Марата Башарова напился, а затем они избили журналистов, беспочвенными и надуманными.В студии телепроекта «Пусть говорят» указали на публикацию на просторах Мировой паутины, где речь идет о недостойном поведении спортсмена, а также напомнили о его хамстве в соцсети. Тарасова попросила всех хейтеров «замолчать насчет Леши», отметив, что в интернете могут написать еще и не такое.