В Тюмени во время реставрации Спасской церкви найдены старинные фрески XIX века





Ценные реликвии были найдены под алтарем храма в северном приделе. В СУСК сообщили, что захоронение может принадлежать известному купцу и меценату Андрею Текутьеву. На стенах церкви оказались фрески XIX века, которые были спрятаны под слоями бумаги и краски. Это было сделано неизвестными лицами во времена гонений, что помогло сохранить картины в хорошем состоянии. Моор подчеркнул, что в неотреставрированном виде роспись оказалась сложной и яркой.Губернатор выразил уверенность, что открытие храма после ремонта станет одним из главных событий сезона для всех жителей Тюменской области.