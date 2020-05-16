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В Греции четыре человека погибли во время поиска сокровищ

В Греции во время поиска сокровищ погибли четыре человека. По информации издания Loutraki365, инцидент произошел в пещере рядом с городом Лутраки.

Поселок, в котором проводились раскопки, находится примерно в 50 километрах от Афин. По данным местных СМИ, он славится по всей стране своими термальными источниками. Несколько недель назад на его территории начались раскопки. По одной из версий, на место исследований пришли местные жители, рассчитывающие обнаружить там сокровища.

В локальных правоохранительных органах не исключили, что мужчины применили некое взрывное устройство, при срабатывании которого часть пещеры обрушилась. Найти тела погибших удалось только спустя несколько часов из-за завалов. Пожарная служба Греции пока воздерживается от комментариев, но не отрицает факт происшествия. В работе на месте принимали участи 5 пожарных машин. По факту инцидента правоохранительные органы начали разбирательство.

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Происшествия / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:26

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