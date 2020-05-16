Названы самые продаваемые авто во время кризиса в РФ





При сравнении с тем же периодом минувшего года объём продаж снизился на 72,5%. Производители столкнулись с уменьшением доходности. Аналитики отмечают, что в список самых востребованных авто вошли продукты марки Lada – Vesta, Largus, 4х4 и Granta. Помимо этого относительно высокий спрос на KIA Rio, Volkswagen Tiguan и Polo.По мнению специалистов, основными преимуществами указанных моделей оказались доступная начальная стоимость и последующее техобслуживание. Вдобавок, многие автомобилисты обращают особое внимание на присутствие на рынке множества запчастей для отдельных транспортных средств. За май реализации авто на рынке РФ продолжат показывать падение, однако список востребованных моделей не поменяется и будет сохраняться на прежнем уровне.