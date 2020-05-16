Игорь Крутой о конкуренции в семье: «Сбросят с пьедестала почёта»

Пианист начал задумываться о том, что в скором времени может попасть в тень младших членов семейства. Как отметил Игорь Крутой, он оказался в центре жесткой конкуренции. Артист рассказал, что внучки Кристина и Маргарита собираются не только построить музыкальную карьеру, но и в будущем занять его место судьи на фестивале «Новая волна».Знаменитость шутя высказался: девочкам надоело, что он длительное время был «главным по музыке», и теперь малышки хотят сбросить его «с пьедестала почёта». Композитор рад, что дети развиваются творчески, но не хочет, чтобы они связывали свою жизнь с музыкой в профессиональном плане. Как отметил Крутой, он счастлив наблюдать за проявлением творческих способностей среди членов семьи. По мнению продюсера, в современном мире человек должен быть либо первым, либо просто заниматься чем-то для своего развития.