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Миллиард iPhone по всему миру оказались под угрозой из-за давней ошибки

Apple по-прежнему не исправила давнюю ошибку в iPhone, из-за которой могут пострадать миллиард смартфонов по всему миру. Уязвимость обнаружили сотрудники агентства ZecOps, о чем информирует Forbes.

Почтовый клиент iOS работает с ошибкой, через которую хакеры могут взломать гаджет удаленно. По мнению сотрудников ZecOps, разработчики преуменьшают проблему, а также рискуют безопасностью пользователей, затягивая выпуск апдейта с исправлениями. Под угрозой находятся почти миллиард iPhone. Эксперты озвучивают рекомендацию деактивировать или удалить почтовый клиент до полного устранения угрозы. Временно можно работать с программами других проверенных разработчиков. Аналитики по безопасности предполагают, что Apple может анонсировать обновление только для актуальных аппаратов с поддержкой iOS 13.

По мнению специалистов ZecOps, найденная в апреле ошибка стала наиболее старой из всех, и может угрожать смартфонам, выпущенным еще в 2010 году.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:25

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