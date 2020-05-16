Миллиард iPhone по всему миру оказались под угрозой из-за давней ошибки





Почтовый клиент iOS работает с ошибкой, через которую хакеры могут взломать гаджет удаленно. По мнению сотрудников ZecOps, разработчики преуменьшают проблему, а также рискуют безопасностью пользователей, затягивая выпуск апдейта с исправлениями. Под угрозой находятся почти миллиард iPhone. Эксперты озвучивают рекомендацию деактивировать или удалить почтовый клиент до полного устранения угрозы. Временно можно работать с программами других проверенных разработчиков. Аналитики по безопасности предполагают, что Apple может анонсировать обновление только для актуальных аппаратов с поддержкой iOS 13.По мнению специалистов ZecOps, найденная в апреле ошибка стала наиболее старой из всех, и может угрожать смартфонам, выпущенным еще в 2010 году.