Эксперты рассказали о причинах страха мужчин перед свадьбой

«Мужчинам свойственно чувствовать влечение не только к женщине, с которой они состоят в браке, что вполне нормально. Из-за опасений по поводу появления обязательств верности представители сильного пола часто стараются избегать разговоров о свадьбах», - пояснил специалист.





Специалисты отмечают, что природная среда почти всех живых существ, размножающихся половым путем, не приветствует моногамию. Мужчина в современном мире выбирает одну спутницу жизни из-за моральных принципов. Эксперт Кристофер Риан отметил, что при изучении института брака можно провести параллель с вегетарианством. По его словам, не все, кто отказался от животных продуктов, не любят запах мяса.Некоторые мужчины долго не решаются связать себя узами брака с одной женщиной из-за страха развода. По словам ученых из Корнуэльского университета, примерно 35% представителей сильного пола в возрасте до 35 лет не хотят жениться из-за даже незначительных ссор с избранницей, видя в них потенциальные причины для расставания.Часть мужчин негативно относятся к материализму женщин. Представители сильного пола боятся оказаться зависимыми от избранниц, из-за чего вопрос свадьбы также отодвигается на второй план.