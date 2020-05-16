«Ее смерть изменила меня»: Анджелина Джоли вспомнила об умершей от рака матери
Мать Анджелины Джоли Маршелин Бертран умерла в 2007 году в возрасте 56 лет от рака яичников. Звезда Голливуда признается, смерть родительницы, во многом ее изменила.
В тот момент актриса почувствовала, что внутри «что-то сильно сместилось». Со смертью матери Джоли потеряла ее любовь и объятия, и казалось, будто кто-то сорвал защитное одеяло. Знаменитость помнит, как ее мать любила танцевать под рок-композиции и всегда старалась жить «на полную». Она заботилась о детях и муже, но когда он изменил, мечты о крепкой семье рухнули.
Бертран на протяжении всей жизни отдавала свою любовь детям и делала все возможное, чтобы обеспечить им хорошее будущее. Ей нравилось быть матерью, и она ни разу не пожалела, что в 26-летнем возрасте пришлось отказаться от актерской карьеры ради воспитания наследников.
Джоли благодарна родительнице за то, что научила дарить детям материнское тепло. Актриса также восхищается женщинами, которые отдают своим кровинкам последнее, забывая о себе, готовы терпеть унижение и боль ради них. Знаменитость считает самыми сильными людьми на Земле матерей - мягких снаружи, но сильных внутри.
В тот момент актриса почувствовала, что внутри «что-то сильно сместилось». Со смертью матери Джоли потеряла ее любовь и объятия, и казалось, будто кто-то сорвал защитное одеяло. Знаменитость помнит, как ее мать любила танцевать под рок-композиции и всегда старалась жить «на полную». Она заботилась о детях и муже, но когда он изменил, мечты о крепкой семье рухнули.
Бертран на протяжении всей жизни отдавала свою любовь детям и делала все возможное, чтобы обеспечить им хорошее будущее. Ей нравилось быть матерью, и она ни разу не пожалела, что в 26-летнем возрасте пришлось отказаться от актерской карьеры ради воспитания наследников.
Джоли благодарна родительнице за то, что научила дарить детям материнское тепло. Актриса также восхищается женщинами, которые отдают своим кровинкам последнее, забывая о себе, готовы терпеть унижение и боль ради них. Знаменитость считает самыми сильными людьми на Земле матерей - мягких снаружи, но сильных внутри.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:09