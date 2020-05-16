«Ее смерть изменила меня»: Анджелина Джоли вспомнила об умершей от рака матери





В тот момент актриса почувствовала, что внутри «что-то сильно сместилось». Со смертью матери Джоли потеряла ее любовь и объятия, и казалось, будто кто-то сорвал защитное одеяло. Знаменитость помнит, как ее мать любила танцевать под рок-композиции и всегда старалась жить «на полную». Она заботилась о детях и муже, но когда он изменил, мечты о крепкой семье рухнули.Бертран на протяжении всей жизни отдавала свою любовь детям и делала все возможное, чтобы обеспечить им хорошее будущее. Ей нравилось быть матерью, и она ни разу не пожалела, что в 26-летнем возрасте пришлось отказаться от актерской карьеры ради воспитания наследников.Джоли благодарна родительнице за то, что научила дарить детям материнское тепло. Актриса также восхищается женщинами, которые отдают своим кровинкам последнее, забывая о себе, готовы терпеть унижение и боль ради них. Знаменитость считает самыми сильными людьми на Земле матерей - мягких снаружи, но сильных внутри.