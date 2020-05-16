Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания





УБИМ позволяет войскам продвигаться вперёд, обеспечивает выполнение разного рода инженерных работ на период огневых воздействий со стороны потенциального противника, также может использоваться на зараженной местности. Бронированная техника имеет большой вес, однако при этом отличается высокой мобильностью.За счет комплектования пакетом специального оснащения гарантируется увеличенная эффективность реализуемых работ. В УБИМ допускается расположение экипажа в составе из 2 техников и 3 сапёров. Для техники предусматривается сменное оборудование. В его список входит гидравлический молот, являющийся заменой ковша экскаватора. УБИМ оснащается лебёдкой для тяговых и вспомогательных целей.