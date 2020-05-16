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Volkswagen Golf, Passat и Polo могут уйти с мирового рынка

Модели Polo, Golf и Passat от компании Volkswagen в скором времени могут покинуть мировой рынок. По словам члена совета директоров производителя Юргена Штакманна, места автомобилей займут другие транспортные средства.

Причиной ухода ряда моделей с рынка станет запрет на продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. В Великобритании соответствующий закон планируют принять до 2030 года. Ряд других стран сообщил о готовности ввести запрет в течение пяти лет. Штакманн пояснил, что выпускать новые поколения Polo, Golf и Passat не логично, так как автомобили с электродвигателями будут совершенно другими.
«В ближайшее время отменять производство популярных моделей мы не собираемся, но нужно готовиться к новым реалиям автомобильного рынка. Не исключено, что ситуация на нем изменится в ближайшие 10 лет», - рассказал представитель Volkswagen.

Модель Passat уже в следующем году должна получить первый гибридный силовой агрегат. В будущем линейка может обзавестись полностью электрической версией, но пока Volkswagen не рассматривает такую возможность.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:00

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