Volkswagen Golf, Passat и Polo могут уйти с мирового рынка

«В ближайшее время отменять производство популярных моделей мы не собираемся, но нужно готовиться к новым реалиям автомобильного рынка. Не исключено, что ситуация на нем изменится в ближайшие 10 лет», - рассказал представитель Volkswagen.





Причиной ухода ряда моделей с рынка станет запрет на продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. В Великобритании соответствующий закон планируют принять до 2030 года. Ряд других стран сообщил о готовности ввести запрет в течение пяти лет. Штакманн пояснил, что выпускать новые поколения Polo, Golf и Passat не логично, так как автомобили с электродвигателями будут совершенно другими.Модель Passat уже в следующем году должна получить первый гибридный силовой агрегат. В будущем линейка может обзавестись полностью электрической версией, но пока Volkswagen не рассматривает такую возможность.