Дмитрий Иванов рассказал об отношениях между его дочерью и новой возлюбленной





По словам бывшего мужа певицы, сейчас он счастлив с другой семьей, с которой весело проводит время на карантине. Наследница Дмитрия Иванова быстро нашла общий язык с новой возлюбленной родителя, о чем свидетельствуют размещенные в Instagram сюжеты. Дочь полностью поддерживает родственника. Как отметил тренер по сквошу, для любого ребенка важно, чтобы его отец был счастлив в отношениях с партнершей, которая находится с ним рядом. По причине самоизоляции спортсмен пока не может возобновить свою занятость и работать с клиентами. Тем не менее он нашел выход – общается с подопечными в соцсетях, проводя мастер-классы онлайн. Рабочий день экс-супруга исполнительницы расписан по минутам.Прокомментировал Иванов и развод с Милявской, сообщив, что не обижается на нее. Как считает тренер, в разрыве отношений всегда виноваты двое. Сейчас он хочет снять с себя все обвинения, прозвучавшие со стороны артистки.