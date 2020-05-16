Ученые: Мозг млекопитающих склонен к моногамии





Эксперты оценили соответствующее поведение при оценке активности мозга грызунов. Ученые занимались исследованием области мозга, ответственной за создание соответствующих связей. Они контролировали развитие взаимоотношений пар животных с момента знакомства и до формирования устоявшейся группы.В итоге эксперты определили, что с увеличением длительности пребывания пары грызунов вместе их связь становилась прочной. Вдобавок, это оказывало воздействие на скопление клеток в некоторых зонах мозга. Исследователи считают, что за время укрепления отношений особое влияние на организм особей оказывали дофамин, окситоцин, а также вазопрессин.