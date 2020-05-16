Ученые: Мозг млекопитающих склонен к моногамии
Ученые сообщают, что мозг млекопитающих имеет склонность к моногамии. В соответствии с показателями статистики, на планете порядка 3-5% разнообразных видов, которые имеют склонность заводить единственного партнёра на всю жизнь.
Эксперты оценили соответствующее поведение при оценке активности мозга грызунов. Ученые занимались исследованием области мозга, ответственной за создание соответствующих связей. Они контролировали развитие взаимоотношений пар животных с момента знакомства и до формирования устоявшейся группы.
В итоге эксперты определили, что с увеличением длительности пребывания пары грызунов вместе их связь становилась прочной. Вдобавок, это оказывало воздействие на скопление клеток в некоторых зонах мозга. Исследователи считают, что за время укрепления отношений особое влияние на организм особей оказывали дофамин, окситоцин, а также вазопрессин.
Эксперты оценили соответствующее поведение при оценке активности мозга грызунов. Ученые занимались исследованием области мозга, ответственной за создание соответствующих связей. Они контролировали развитие взаимоотношений пар животных с момента знакомства и до формирования устоявшейся группы.
В итоге эксперты определили, что с увеличением длительности пребывания пары грызунов вместе их связь становилась прочной. Вдобавок, это оказывало воздействие на скопление клеток в некоторых зонах мозга. Исследователи считают, что за время укрепления отношений особое влияние на организм особей оказывали дофамин, окситоцин, а также вазопрессин.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:52